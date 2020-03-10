Не бейте ногами (даже в сердцах) чужие авто. Назидательный случай в Симферополе

В Симферополе в полицию позвонил 23-летний местный житель. Молодой человек сообщил о том, что на улице Гоголя крымской столицы был поврежден его автомобиль. В частности, на нем наличествует заметная вмятина. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска симферопольской полиции вскоре был задержан 47-летний местный житель. Гражданин сознался в содеянном. По его словам, между ним и владельцем поврежденного автомобиля произошел конфликт из-за неправильно припаркованной автомашины. В ходе конфликта, мужчина не справился с эмоциями и ударил ногой по автомобилю потерпевшего. Результатом удара стала большая вмятина. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказали в МВД по РК.

Эмоциональный мужчина полностью возместил материальный ущерб, который был причинён его неправомерными действиями.

По ч.1 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба) возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до сорока тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть корректными и взаимовежливыми. Излишняя эмоциональность и несдержанность может повлечь проблемы с законом. Берегите себя, уважайте окружающих и будьте осторожны! В случае имеющих место правонарушений, немедленно обращайтесь в полицию.