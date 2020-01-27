Не бери чужого — всё равно поймают. Инцидент в Севастополе

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району в севастополе обратился 21-летний местный житель Севастополя — у него похитили мобильный телефон стоимостью 9000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Установлено, что инцидент произошёл в магазине, владельцем которого является заявитель. Находившийся в торговом зале посетитель отвлек парня вопросом, тайком похитил с витрины новый смартфон и скрылся в неизвестном направлении. Похищенный телефон мужчина сбыл в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на свои нужды, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.