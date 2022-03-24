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Не числом, а умением. В Минобороны РФ рассказывают о героях ХХ и ХХI столетий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:03 24.03.2022

В Минобороны РФ, изучая архивы времен Великой Отечественной войны, проводят интересные параллели с событиями нынешней спецоперации на Украине.

Отвага и самоотверженность.

Отделение сержанта Алексея Гапченко, сопровождая колонну российских войск, наткнулось на хорошо замаскированную засаду. Завязался неравный бой с превосходящими силами противника. Несмотря на это, российские военнослужащие смогли ликвидировать засаду и захватить в плен 13 боевиков. Сам сержант Гапченко в этом бою лично уничтожил 10 националистов. Профессионализм и мужество российских бойцов позволили продолжить продвижение войск и выйти в назначенный район в установленное время.

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В 1945 году под Берлином мотоциклист роты управления гвардии рядовой Михаил Никитов, доставляя с передовой донесение в штаб бригады, наткнулся на группу противника в 15 человек. Не растерявшись, он смело вступил в бой, в котором уничтожил семь фашистов. Несмотря на то, что в ходе перестрелки он сам получил ранение, ему в конце концов удалось доставить донесение в штаб.

Не числом, а умением. В Минобороны РФ рассказывают о героях ХХ и ХХI столетий


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