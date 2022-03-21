Не делай добро, если к тебе подошёл незнакомец? Грабёж в Севастополе

В Севастополе вечером на остановке общественного транспорта к 51-летнему мужчине подошёл незнакомец и попросил закурить.

После того как севастополец удовлетворил его просьбу, прохожий попросил одолжить ему денег на покупку сигарет. Увидев в руках выпившего мужчины несколько крупных купюр, злоумышленник ударил его, выхватил из рук деньги и скрылся в неизвестном направлении. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за кражу и грабёж. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги потратил на собственные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.