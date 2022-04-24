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Не испугаться, не терять хладнокровия. Минобороны РФ – о героизме российских военнослужащих

Не испугаться, не терять хладнокровия. Минобороны РФ – о героизме российских военнослужащих

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:05 24.04.2022

Продолжается спецоперация на территории Украины. Каждый день приносит новые сводки от Минобороны РФ, новые статистические данные о потерях противника, новые примеры мужества и героизма российских военнослужащих.

Колонна старшего матроса Максима Леухина подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Оценив ситуацию, Максим вывел машину из-под вражеских снарядов, а затем своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям.

Расположившись в боевых порядках организованной обороны, ефрейтор Вадим Ялалов обеспечивал выход боевой машины из-под удара противника и занятие выгодных позиций для ответного огня. За сутки дивизион отразил несколько атак врага и нанес значительный урон противнику. Несмотря на полученное ранение, Вадим продолжил оборонять населенный пункт.

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Старший лейтенант Антон Калинченко обнаружил вооруженное формирование украинских националистов. Несмотря на превосходящие силы противника, российские военнослужащие вступили в бой — подразделение Антона Калинченко одним из первых атаковало радикалов. Получив ранение, старший лейтенант оказал себе первую медпомощь и продолжил вести бой — в результате противник был уничтожен.

Не испугаться, не терять хладнокровия. Минобороны РФ – о героизме российских военнослужащих


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