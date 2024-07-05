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Не на того учились? Самые высокооплачиваемые рабочие специальности в России
фото: pikist.com

Не на того учились? Самые высокооплачиваемые рабочие специальности в России

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 14:01 05.07.2024

Эксперты Авито Работы изучили средние зарплатные предложения за I полугодие 2024 года и определили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий. Согласно данным исследования, самые высокие средние зарплаты в первом полугодии 2024 года работодатели готовы были предложить на вакансиях водителя-дальнобойщика — 189 831 рубль в месяц. Это на 39% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На втором месте по уровню зарплат оказалась профессия бурильщика со средней зарплатой для новых сотрудников в 146 910 рублей. Это на 66% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года — динамичный рост зарплатных предложений коррелирует с высоким спросом на специалистов в нефтегазовой отрасли в целом.

На третьем месте — профессия горного мастера со средней зарплатой в 138 520 рублей в месяц и ее ростом на 29% за год. Эти показатели подтверждают тенденцию увеличения заработных плат в добывающей промышленности.

В пятерку самых высокооплачиваемых рабочих специальностей также вошли профессии фрезеровщика (122 061 рубль, +39% за год) и прораба (121 530 рублей, +28% за год).

ТОП-5 рабочих специальностей со средней предлагаемой зарплатой для новых сотрудников свыше 100 000 рублей:

  • Водитель-дальнобойщик 189 831
  • Бурильщик 146 910
  • Горный мастер 138 520
  • Фрезеровщик 122 061
  • Прораб 121 530

За первое полугодие 2024 года в рейтинг профессий, по которым работодатели готовы были предложить от 90 000 до 100 000 рублей в месяц, вошли в основном специальности транспортной сферы и автомобильного бизнеса. Так, средняя предлагаемая зарплата для соискателей на позицию автомеханика составила 99 892 рубля (+25% за год), дробильщика — 99 214 рублей (+51%), водителя манипулятора — 98 542 рубля (+3%), детейлера — 96 706 рублей (+23%), а водителя бульдозера — 96 524 рубля (+11%).

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