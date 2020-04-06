Не нарушайте режим самоизоляции! За минувшие сутки в Крыму оштрафовали 73 человека

В Крыму за мигнувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 73 граждан за нарушение режима самоизоляции без уважительных причин. Об этом сообщил заместитель начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин на заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

За сутки выявили 73 граждан, которые без причины не соблюдали режим самоизоляции и находились на улицах. В отношении них составлены административные протоколы, – сказал он.

Кроме того, выявлено девять объектов, которые работали в нарушение указа Главы РК. Также привлечены к ответственности родители двоих подростков, которые находились в общественных местах без сопровождения взрослых.

Интересно, что большинство штрафов выписано в Ялте. Как уточнил накануне начальник регионального управления МВД Виктор Шварц, штрафы выписываются по статье 20.6.1 КоАП РФ.

По новой статье Административного кодекса 20.6.1 за вчерашний день составлено 37 протоколов. Граждане гуляли далеко от места проживания, справок от работодателей при себе не имели. Некоторые при остановке сотрудниками полиции ещё и пытались доказывать свою правоту, снимали видео, пытались цитировать Конституцию, но это не поможет. Есть Указ Главы Республики и его нужно исполнять, — сообщил Виктор Шварц.

Что это за «страшная» для нарушителей режима самоизоляции статья — ЗДЕСЬ. Отметим, что суды по данным видам нарушений проходят оперативно. Те решения, что нам известны — «щадящие»: выписывается по 1 тысяче рублей штрафа. Но, кт знает, как будет дальше.

Полиция просит крымчан: не нарушайте, сэкономите и нервы, и деньги, еще здоровье сбережете.