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Не нашлось равных: Елена Гапешина из Севастополя – чемпионка мира по боксу
фото: ВКонтакте, Бокс Севастополя

Не нашлось равных: Елена Гапешина из Севастополя – чемпионка мира по боксу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 16:37 18.03.2025

Мастер спорта международного класса Елена Гапешина из Севастополя (тренер – Руслан Давиденко) стала чемпионкой мира по боксу. Соревнования 8-16 марта прошли в сербском Нише.

Елене Гапешиной не нашлось равных в весовой категории до 70 кг. Наша землячка одержала победы над Сабриной Холмстрём из Швеции, Семой Калискан из Турции, Ариной Данильчик из Белоруссии и в финале – над Лизой О`рурк из Ирландии.

Всего на чемпионате мира по боксу среди женщин были разыграны 12 комплектов наград. Сборная России первенствовала в командном зачете, завоевав 7 медалей (4 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых).

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