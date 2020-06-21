Не оправдала доверия... В Красноперекопске подружка обворовала подружку

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России в Красноперекопске поступило заявление от 57-летней жительницы города о том, что ее подруга взяла на вечер два золотых кольца стоимостью более 13 тысяч рублей и не вернула.

Выехавшие на место преступления оперуполномоченные уголовного розыска опросили возможных свидетелей и подозреваемую, 36-летнюю подругу заявительницы, которая произошедшее отрицала. В ходе проверки полицейские установили, что золотые изделия женщина продала в тот же день. Свидетельские показания и других доказательства для нерадивой подруги стали весомым поводом написать явку с повинной. Женщина призналась, что изначально намеревалась продать украшения. Поэтому ей пришлось убедить подругу, что изделия ей нужны якобы для свидания, а на следующий день она их обязательно вернет, — озвучили детали конфликта подружек в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделением МО МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.