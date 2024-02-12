Не оставляйте нездоровых пожилых людей без присмотра. Случай в Феодосии

В Феодосии соцсети всколыхнуло сообщение об одинокой, потерянной пожилой женщине, вынужденной ютиться в подъезде. «Версия зала» №1 – бабушку выгнали из дома. Полиция отреагировала, нашла пенсионерку в одном из многоквартирных домов на улице Федько. Как и было сказано в Интернете. В подъезде. А вот дальше… Как говорится, «версия зала» не подтвердилась.

Участковый нашел пожилую женщину, но та не смогла ответить на вопросы и объяснить, почему оказалась на улице. Полицейские установили личность женщины и проводили ее к машине, чтобы отвезти по адресу проживания. В это время к служебной машине подошел мужчина, который, как оказалось, является зятем пенсионерки, и вот уже несколько часов вёл её поиски самостоятельно, а публикация в группе также привела его к этому адресу. Как выяснилось, пожилая родственница имеет проблемы с памятью и самовольно покинула жилище, из дома ее никто не выгонял и всем необходимым для быта теща обеспечена, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудники полиции передали пожилую женщину в руки родственников и провели с ними беседу о необходимости более внимательного отношения к старикам.