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Не оставляйте велосипеды без присмотра — полиция предупреждает
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Не оставляйте велосипеды без присмотра — полиция Крыма предупреждает

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:33 23.06.2024

МВД по Республике Крым призывает жителей и гостей региона соблюдать элементарные правила защиты личных вещей.

Часто подъезды многоквартирных домов заставлены велосипедами, оставленными без присмотра, что подталкивает некоторых граждан преступным способом стать обладателем движимого имущества. Поэтому для хранения велосипедов и самокатов необходимо выбирать помещение с запорным устройством, либо в местах с хорошей видимостью и наличием видеонаблюдения. При оставлении велосипеда в местах массового скопления людей оборудуйте его специальным противоугонным тросом, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Помните! Соблюдение этих элементарных мер предосторожности поможет минимизировать риски кражи личного имущества.

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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