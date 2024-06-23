Не оставляйте велосипеды без присмотра — полиция Крыма предупреждает

Часто подъезды многоквартирных домов заставлены велосипедами, оставленными без присмотра, что подталкивает некоторых граждан преступным способом стать обладателем движимого имущества. Поэтому для хранения велосипедов и самокатов необходимо выбирать помещение с запорным устройством, либо в местах с хорошей видимостью и наличием видеонаблюдения. При оставлении велосипеда в местах массового скопления людей оборудуйте его специальным противоугонным тросом, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.