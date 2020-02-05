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Не перевелись в Симферополе «форточники»
Иллюстрация из открытых источников

Не перевелись в Симферополе «форточники»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:13 05.02.2020

В Симферополе в полицию обратился 30-летний продавец одного из ломбардов города с заявлением о том, что неустановленное лицо через открытое окно похитило ноутбук и перфоратор, чем причинило ущерб на сумму 17 500 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 25-летняя и 33-летний местные жители. Мужчина ранее судим за преступления против жизни и здоровья, а также незаконный оборот наркотиков, — сообщили в МВД по РК.

Как рассказал задержанный, увидев открытую форточку одного из помещений, у него с приятельницей возникла идея проникнуть внутрь и похитить чужое имущество, а на вырученные деньги от продажи похищенного купить алкогольную продукцию.

По п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. Парочка «форточников» может отправиться за решетку лет так на пять.

Не перевелись в Симферополе «форточники»

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