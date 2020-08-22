Не пьют за рулём или случайность? В Севастополе подвели итоги операции «Бахус»

Госавтоинспекция Севастополя провела рейд «Бахус».

Цель мероприятия – предупреждение ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, пресечение правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения. За время рейда был выявлен один водитель, находящийся в состоянии опьянения. Также инспекторы составили пять административных материалов за другие нарушения Правил дорожного движения, — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Госавтоинспекция предупреждает, что согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ в виде штрафа от 200 000 до 300 000 рублей вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Уважаемые водители! Сотрудники Госавтоинспекции продолжат проверять автомобилистов Севастополя на трезвость и призывают не подвергать опасности свою жизнь и жизни других участников дорожного движения, — подчёркивают правоохранители.