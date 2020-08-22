Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Не пьют за рулём или случайность? В Севастополе подвели итоги операции «Бахус»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ГИБДД Крыма подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»

Не пьют за рулём или случайность? В Севастополе подвели итоги операции «Бахус»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:15 22.08.2020

Госавтоинспекция Севастополя провела рейд «Бахус».

Цель мероприятия – предупреждение ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, пресечение правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения. За время рейда был выявлен один водитель, находящийся в состоянии опьянения. Также инспекторы составили пять административных материалов за другие нарушения Правил дорожного движения, — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Госавтоинспекция предупреждает, что согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ в виде штрафа от 200 000 до 300 000 рублей вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Уважаемые водители! Сотрудники Госавтоинспекции продолжат проверять автомобилистов Севастополя на трезвость и призывают не подвергать опасности свою жизнь и жизни других участников дорожного движения, — подчёркивают правоохранители.

Не пьют за рулём или случайность? В Севастополе подвели итоги операции "Бахус"

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.