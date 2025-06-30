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Новости Республики

Не платишь алименты — можешь лишиться свободы. Приговор в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 11:13 30.06.2025

27 июня 2025 года Симферопольский районный суд Республики Крым приговорил ранее судимого жителя Симферопольского района, 1979 года рождения, к 10 месяцам лишения свободы за неоднократную неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей.

Указанный гражданин, в нарушение требований закона о содержании родителями своих детей, зная о возложенной на него судом обязанности уплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних дочерей, средств на их содержание не выплачивал. Общая сумма его задолженности на двоих детей составила более 1 100 000 руб. При разрешении вопроса об определении указанному лицу вида наказания судом приняты во внимание обстоятельства уголовного дела в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимого, характер и степень общественной опасности содеянного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, — сообщили в пресс-службе суда. 

Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступает в законную силу по истечении 15 суток со дня его провозглашения, если он в указанный срок не был обжалован сторонами.

источник: пресс-служба Симферопольского районного суда Республики Крым

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