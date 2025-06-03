Не попадитесь! Мошенники имитируют сервисы проката самокатов и сапов

Хакеры с 20 мая зарегистрировали более 20 сайтов, мимикрирующих под сервисы аренды велосипедов, самокатов и водной техники вроде сапов, сообщили ТАСС в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Эксперты связывают это с началом летнего сезона.

Также специалисты отмечают появление в Telegram мошеннических групп и ботов по теме проката — там в том числе идут в ход заверения в том, что транспортные средства в аренду можно взять по цене ниже официальной.

Летний сезон традиционно сопровождается всплеском интереса к краткосрочной аренде городского транспорта — самокатов, велосипедов, сапов. Этим активно пользуются кибермошенники, создавая фейковые сайты, которые визуально копируют известные прокатные сервисы. Пользователей привлекают «сезонными скидками», акциями и минимальными ставками за аренду. Основная цель злоумышленников — получить данные банковских карт и персональную информацию, — пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

При этом такие фишинговые сайты часто распространяются не через классические каналы, а через мессенджеры, особенно Telegram. Мошенники создают фейковые группы и боты, где активно имитируют живую деятельность, публикуют поддельные отзывы и даже консультируют «клиентов» в чате. Это повышает доверие у пользователей, особенно молодых, которые привыкли к такому способу взаимодействия», — добавил депутат.

Технически такие сайты всё чаще делают на высоком уровне: используются HTTPS, продвинутый дизайн, а доменные имена почти не отличаются от оригиналов. При этом у большинства пользователей нет навыков кибергигиены, чтобы оперативно распознать подделку — особенно в ситуации, когда человек просто хочет быстро арендовать самокат в парке, подчеркнул Немкин.

Для защиты важно использовать только официальные приложения и проверенные источники ссылок. Также стоит помнить: если цена на прокат слишком занижена, особенно по сравнению с известными агрегаторами, — это уже тревожный сигнал. Нужно оперативно выявлять такие ресурсы и блокировать их, чтобы предотвратить масштабные мошеннические кампании в пиковый сезон, — заключил парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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