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Фото: pikist.com

Не попадитесь на уловку! Мошенники распространяют трояны под видом новой версии Telegram

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:16 18.03.2025

Мошенники начали распространять в сети фейковые версии Telegram с якобы расширенным функционалом. Установив «мессенджер со сверхвозможностями», пользователь запускает на своем гаджете троянскую программу. За сутки такие приложения могут собирать до 6 ГБ логов, которые потом используют злоумышленники в противоправных целях.

Обещания о том, что некая модифицированная версия Telegram позволит взламывать чужие переписки или предоставит доступ к якобы скрытым функциям, являются классическим примером условно «слишком хорошего, чтобы быть правдой», отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

На самом деле, такие возможности технически невозможны без доступа к серверам Telegram, что означает, что любые подобные предложения — чистой воды обман. Распространение подобных фейковых приложений связано с внедрение троянских программ, которые могут значительно навредить вашему устройству. Такие программы способны перехватывать личные данные, включая логины и пароли, банковские реквизиты, переписки и даже управлять устройством жертвы удалённо. Если пользователь предоставляет подобным приложениям расширенные права доступа, например, к SMS-сообщениям или контактам, это открывает злоумышленникам широкий спектр возможностей для проведения мошеннических операций, — предупредил депутат.

Самая надёжная защита от подобных атак — это соблюдение базовых правил кибербезопасности.

Устанавливать приложения следует исключительно из официальных источников. Важно регулярно обновлять приложения и операционные системы, так как обновления часто содержат исправления уязвимостей. Кроме того, использование антивирусного ПО и отказ от предоставления приложению подозрительных разрешений могут существенно снизить риски. И конечно, критически важно не поддаваться на заманчивые обещания получить доступ к несуществующим возможностям — это почти всегда ловушка, — отмечает парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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