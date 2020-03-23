Не прячьтесь — сознавайтесь! В Севастополе возвращающимся из-за границы советуют сообщать о себе

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города, которые возвращаются из-за границы, незамедлительно сообщать о себе по телефону «горячей линии» по коронавирусу + 7 869 2 41 77 07.

В целом ситуация в городе продолжает оставаться стабильной. У нас нет ни одного подтвержденного случая. Еще раз хочу обратиться ко всем севастопольцам, которые прибывают из-за границы: сразу же звоните на телефон единого номера по коронавирусу или любым другим доступным способом сообщить о себе, чтобы можно было все соответствующие действия предпринять – проверить состояние здоровья, обеспечить нахождение дома, выписку больничного листа, — цитирует пресс-служба врио Губернатора Севастополя.

С начала года в Севастополе под наблюдением находится 251 человек, из которых 227 прибыли из-за границы, остальные – контактирующие с ними.

Всего с начала года госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус 19 человек. Ни один случай не подтвердился. По состоянию на 8 утра 23 марта под медицинским наблюдением на дому находятся 164 человека, из них из-за границы прибыли 151 человек. В условиях стационара находятся 12 человек – это люди, которые приехали из Нидерландов, Индии, Италии, Исландии, Объединенных Арабских Эмиратов. У всех госпитализированных отрицательные анализы на коронавирус, — озвучил актуальную статистику по эпидситуации вице-губернатор Александр Кулагин.

По словам директора Департамента труда и социальной защиты населения города Станислава Борисенко, в Севастополе проживает 19715 одиноких пожилых людей. Специально для работы с ними в Севастополе организована работа волонтерского центра.

Будем просить пожилых граждан находиться дома, естественно будем им помогать с обычными бытовыми вопросами — выгулять собак, принести продукты питания. Для нуждающихся будет организован сбор продуктов. Сегодня разворачивается волонтерский штаб на базе медиацентра Севастополя, — отмечает чиновник.

Врио Губернатора Севастополя планирует подключить к этой работе ОНФ, «Единую Россию» и другие региональные общественные организации.