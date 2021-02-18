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В Симферополе 3 декабря будет ограничено движение
Фото: rk.gov.ru

Не проехать: в Севастополе — на ул. Карантинная — ограничат движение

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:05 18.02.2021

В Правительстве Севастополя сообщили:

В связи с работами по переустройству сетей водоснабжения и канализации в рамках капитального ремонта автомобильной дороги на улице Карантинная временно ограничат движение всех транспортных средств, кроме транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничения. Запрет будет действовать с 19 февраля до 2 марта на участке дороги от улицы Пожарова до Войсковой площади.

Не проехать: в Севастополе - на ул. Карантинная - ограничат движение

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Не проехать: в Севастополе - на ул. Карантинная - ограничат движение

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