Не проехать: в Севастополе — на ул. Карантинная — ограничат движение

В Правительстве Севастополя сообщили:
В связи с работами по переустройству сетей водоснабжения и канализации в рамках капитального ремонта автомобильной дороги на улице Карантинная временно ограничат движение всех транспортных средств, кроме транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничения. Запрет будет действовать с 19 февраля до 2 марта на участке дороги от улицы Пожарова до Войсковой площади.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
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