Не проехать: в Севастополе — на ул. Карантинная — ограничат движение

В Правительстве Севастополя сообщили:

В связи с работами по переустройству сетей водоснабжения и канализации в рамках капитального ремонта автомобильной дороги на улице Карантинная временно ограничат движение всех транспортных средств, кроме транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничения. Запрет будет действовать с 19 февраля до 2 марта на участке дороги от улицы Пожарова до Войсковой площади.