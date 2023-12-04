Не просто украл, а обворовал своих родителей. Случай в Севастополе

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже смартфонов у своих родителей.

Злоумышленником оказался 25-летний ранее судимый за имущественные преступления безработный местный житель, который тайно похитил мобильные телефоны своих родителей, пока они спали, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Предварительно установлено, что молодой человек проживал в одной квартире со своими родителями, однако из-за разгульного образа жизни периодически не ночевал дома. Поскольку он не имел постоянного источника доходов, из-за нехватки денег у него постоянно возникали материальные трудности. Так, воспользовавшись тем, что родители спали, сын пришел домой, забрал их мобильные телефоны и скрылся. Один из смартфонов злоумышленник сбыл в комиссионный магазин, а вторым пользовался сам.

Когда потерпевшие заметили отсутствие средств связи, то сразу догадались, что к похищению причастен сын, поскольку ключ от квартиры был только у него, и обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого. В отношении его следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, — сообщили в городском УМВД.