Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | Не просто украл, а обворовал своих родителей. Случай в Севастополе
актуально в республике
Не просто украл, а обворовал своих родителей. Случай в Севастополе
Фото: УМВД по г. Севастополю

Не просто украл, а обворовал своих родителей. Случай в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:06 04.12.2023

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже смартфонов у своих родителей.

Злоумышленником оказался 25-летний ранее судимый за имущественные преступления безработный местный житель, который тайно похитил мобильные телефоны своих родителей, пока они спали, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Предварительно установлено, что молодой человек проживал в одной квартире со своими родителями, однако из-за разгульного образа жизни периодически не ночевал дома. Поскольку он не имел постоянного источника доходов, из-за нехватки денег у него постоянно возникали материальные трудности. Так, воспользовавшись тем, что родители спали, сын пришел домой, забрал их мобильные телефоны и скрылся. Один из смартфонов злоумышленник сбыл в комиссионный магазин, а вторым пользовался сам.

Узнайте больше:  В городе Саки оперативники раскрыли сразу два факта присвоения и растраты

Когда потерпевшие заметили отсутствие средств связи, то сразу догадались, что к похищению причастен сын, поскольку ключ от квартиры был только у него, и обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого. В отношении его следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, — сообщили в городском УМВД.

 

Просмотры: 30

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.