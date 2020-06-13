Не расслабляйтесь! В Крыму продлён масочный режим

Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов сообщил, что — согласно указу Главы Республики — на территории полуострова продлен масочный режим.

Согласно последним изменениям, внесенным в Указ Главы Республики от 17 марта 2020 года № 63-У», граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли (оказания услуг), деятельность которых не ограничена настоящим Указом, а также при нахождении в общественных местах (местах ожидания общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и пр.). Также граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при выполнении работ и оказании услуг, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Что касается социальной дистанции, то в Указе четко прописано, что граждане обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Данные обязательства для граждан введены до особого распоряжения. Подробности — здесь .

В МЧС России в Крыму призывают не игнорировать применение маски, так как правильное использование изделия способствует минимальному распространению вирусных заболеваний.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;

при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;

при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;

при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Маски имеют разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

не используйте вторично одноразовую маску;

использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, магазине, аптеке, а также при уходе за больным. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзор