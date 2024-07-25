Не самые разумные крымчане предъявили в магазине вместо денег… деревянный автомат Калашникова

Ранее судимые жители Красногвардейского района предстанут перед судом по обвинению в хулиганстве. Ограблением это преступление язык не поворачивается назвать.

Установлено, что 23 июня текущего год обвиняемые, находясь во дворе домовладения своей знакомой в селе Зерновое, обнаружили муляж огнестрельного оружия, внешне схожий с автоматом Калашникова. Они прибыли к одному из магазинов, где стали направлять предмет, схожий с оружием, в сторону потерпевших с угрозой производства выстрела, — рассказали в прокуратуре.