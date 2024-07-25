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Не самые разумные крымчане предъявили в магазине вместо денег… деревянный автомат Калашникова
Фото: прокуратура РК

Не самые разумные крымчане предъявили в магазине вместо денег… деревянный автомат Калашникова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:53 25.07.2024

Ранее судимые жители Красногвардейского района предстанут перед судом по обвинению в хулиганстве. Ограблением это преступление язык не поворачивается назвать.

Установлено, что 23 июня текущего год обвиняемые, находясь во дворе домовладения своей знакомой в селе Зерновое, обнаружили муляж огнестрельного оружия, внешне схожий с автоматом Калашникова. Они прибыли к одному из магазинов, где стали направлять предмет, схожий с оружием, в сторону потерпевших с угрозой производства выстрела, — рассказали в прокуратуре.    

Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признали в полном объеме. Говорят, «пошутили»…

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