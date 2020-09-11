Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Не сложилось: в Севастополе улицу Льва Толстого в срок не открыли

crimeapress_news

Не сложилось: в Севастополе улицу Льва Толстого в срок не открыли
фото: Евгения Щербакова ("Севастопольская газета")

Не сложилось: в Севастополе улицу Льва Толстого в срок не открыли

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:52 11.09.2020

Ограничение движение транспорта по улице Льва Толстого на участке от улицы Руднева до улицы Ковпака, сообщает «Севастопольская газета», продлили: дорожники не уложились в сроки:

Открыть для проезда перекрытую в начале августа дорогу должны были еще 7 сентября. Но 11 сентября департамент транспорта внес изменения в свой приказ. Теперь запрет на проезд по этому участку ул.Льва Толстого продлен до 18 числа. Все изменения в маршрутах общественного транспорта, связанные с этим перекрытием, продолжают действовать.

Ремонт улицы Льва Толстого ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик — ООО «Доринвест-Крым». Длина улицы 1,3 км. Ремонтные работы ведутся от пл.Пирогова до пересечения с улицей Руднева.

Не сложилось: в Севастополе улицу Льва Толстого в срок не открыли

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.