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Не спи! Обворуют... Инцидент в Севастополе
фото: pxhere.com

Не спи! Обворуют… Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:47 03.09.2021

Инцидент в Севастополе произошёл ночью:

Злоумышленником оказался неоднократно ранее судимый за имущественные преступления 43-летний житель Республики Крым. Как оказалось, ночью, после застолья 23-летний местный житель уснул на летней площадке одного из кафе на набережной Корнилова. Спящего молодого человека заметил злоумышленник и решил воспользоваться удобным случаем. Он тайком похитил его рюкзак, в котором находилось несколько пар мобильных телефонов, смарт-часов, беспроводных наушников общей стоимостью почти 100 тысяч рублей, кошелёк с 10 тысячами рублей, банковскими картами и документами, а затем скрылся, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Не спи! Обворуют... Инцидент в Севастополе

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