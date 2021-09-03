Не спи! Обворуют... Инцидент в Севастополе

Инцидент в Севастополе произошёл ночью:

Злоумышленником оказался неоднократно ранее судимый за имущественные преступления 43-летний житель Республики Крым. Как оказалось, ночью, после застолья 23-летний местный житель уснул на летней площадке одного из кафе на набережной Корнилова. Спящего молодого человека заметил злоумышленник и решил воспользоваться удобным случаем. Он тайком похитил его рюкзак, в котором находилось несколько пар мобильных телефонов, смарт-часов, беспроводных наушников общей стоимостью почти 100 тысяч рублей, кошелёк с 10 тысячами рублей, банковскими картами и документами, а затем скрылся, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.