Не спи после застолий с незнакомками! Обворуют... Инцидент в Севастополе

В ОМВД России по Ленинскому району в Севастополе обратился 58-летний житель города.
Он познакомился с 31-летней женщиной и пригласил ее к себе домой. После совместного застолья мужчина уснул, а его гостья, воспользовавшись ситуацией, тайно похитила ноутбук, смартфон и портативную аудиоколонку. Украденное имущество злоумышленница сбыла, а вырученные преступным способом деньги потратила на свои нужды. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Как оказалось, она ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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