Не так много той днепровской воды «затекает» в Крым. Но обсуждения — шумные

Поступление в Крым воды сквозь разрушающуюся на территории Украины дамбу на Северо-Крымском канале вызывает опасения, поскольку она может быть загрязнена, считает депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

В 2014 году у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища. И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится, — сказал Козенко.

Он назвал разрушение дамбы «показательным для всей инфраструктуры Украины«.

Об инфраструктуре говорил сегодня и первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс.

Действия, которые они осуществили в 2014 году, даже природа против них: все рушится, все до конца не доделывают… Дамба рушится – это цена всей подлости, которую они натворили, – цитирует РИА Новости крымского парламентария.

В эфире Радио Sputnik заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал свой взгляд на ситуацию:

Дамба начала разрушаться по вполне естественным причинам. Все, что на Украине строится в качестве «забора» против России, делается некачественно и разваливается в установленное время. Это первое. Второе. На сегодняшний момент рассматривать вопрос о подаче воды по Северо-Крымскому каналу достаточно рискованно и сомнительно – чтобы эту воду подавать, ее нужно качать. Для этого украинская сторона должна организовать мощности для перекачки. И третье: учитывая неадекватную, агрессивную политику Киева в отношении Крыма и его жителей, я бы сильно поостерегся в вопросе приема этой воды, так как оттуда можно получить любую биологическую проблему.

В то же время, и фото, и видео украинских СМИ свидетельствуют – протечка незначительная, речь идет о малых объемах воды. В Минприроды РФ уже заявили, что вода, начавшая поступать из русла Северо-Крымского канала после разрушения украинской дамбы, до Крыма толком не доходит. Просто уходит в землю.

На дамбе, которая строилась в качестве временной, оторвало мешки с песком. При этом основательную конструкцию построить не смогли из-за нехватки денег, объяснил представитель Минприроды. В связи с этим там образовался застой воды, из-за которого страдают, в том числе и украинские земли.