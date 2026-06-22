Не только День памяти и скорби: в Крыму назвали важность дня 22 июня

Военная машина Европы, объединенная под знаменами германского нацизма, уже пыталась нанести нашей стране «стратегическое поражение» 85 лет назад, но разбилась вдребезги о единство, мужество, героизм и силу духа наших предков. И на этот раз враг будет разбит. Об этом заявил глава Крыма, вспоминая в День памяти и скорби жертв нацизма и подвиг народа. По словам Аксенова, 22 июня 1941 года стал Днем памяти и скорби после того, как 85 лет «нацистский зверь, ошалевший от крови и легких побед, напал на наш дом и жизнь нашего народа разделилась на до и после войны».

Тогда, 85 лет назад, Европа, объединенная под знаменами германского нацизма, была уверена, что быстро нанесет нашей стране «стратегическое поражение», сломит ее волю, уничтожит нашу государственность, культуру, историческую память и само право на существование, – написал Аксенов в своем канале в МАКС.

Но хотя война стала страшным ударом для всего нашего Отечества и каждой семьи, так что последствия нацистского геноцида ощущаются до сих пор, в том числе в демографии, 22 июня является также и днем, с которого начался долгий, тяжелый и праведный путь к Великой Победе нашего народа, подчеркнул он.

А потому мы скорбим сегодня обо всех, кто погиб на полях сражений, кто умер от ран, голода и холода, о всех, кто был замучен в концлагерях, и всех невинных жертвах войны, при этом повторяем самые главные слова, которые прозвучали 22 июня 1941 года: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!», заключил глава республики.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов добавил, что с учетом обстоятельств, при которых началась Великая Отечественная война, это не только день общенародного траура, но и дата, которая несет в себе много уроков. Они обошлись нашему народу в десятки миллионов жизней, и об этом нельзя забывать, подчеркнул он.

Еще один урок, который вынесла наша страна из той войны, – не позволять застать себя врасплох, поскольку неожиданность и концентрированность удара Запада – это та опасность, которая остается всегда. «К счастью, тот удар, нанесенный 22 июня 1941 года, не оказался нокаутирующим. Но он нанес нам огромный урон, – отметил Константинов.

Не менее важным уроком для нашей страны должно стать то, что тема поддержки большинством европейских стран Гитлера должна подниматься публично, а не замалчиваться, как это было после войны ни в СССР, ни в РФ не поднималась.

А ведь еще в период Нюрнбергского процесса против нашей страны началась Холодная война, а нацистов и их пособников стали укрывать от правосудия в западных странах. И вся эта публика не забыла своих поражений и унижений. И мечтает о реванше, – подчеркнул он.

А следовательно, по словам Константинова, сегодня «главное не только помнить, но и делать правильные выводы, которые позволят нам не повторять ранее допущенных ошибок».

источник: РИА Новости Крым

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