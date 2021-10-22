Не только QR-код. В Крыму ужесточили «антиковидные» меры

Справки о наличии прививки от COVID-19 или QR-кода в Крыму теперь недостаточно. Ужесточение «антиковидных» мер касается приезжих, оно прописано в очередном изменении в указ Главы РК о режиме «повышенной готовности».

Указ

Осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет без наличия: отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения), и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, – говорится в документе.

При этом забронировать номер в Крыму можно только при предъявлении QR-кода.

На массовые мероприятия, которые власти Крыма разрешают в качестве исключения, будут допускать только совершеннолетние граждане с QR-кодами о вакцинации (или сертификатом) и с отрицательным ПЦР-тестом.

Это еще не все. С понедельника 25 октября и до особого распоряжения в Крыму приостановлен прием заявителей во всех офисах «Мои документы». Также с 25 октября и до особого распоряжения с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по предварительной записи будут проводиться все юридически значимые действия, в том числе регистрация актов гражданского состояния, за исключением первичной регистрации рождения и смерти. Проводить свадьбы в Крыму разрешено по предварительной записи с числом участников не более 10 человек.