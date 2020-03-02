Не трепите нам нервы! Власти Севастополя призывают пациентку, сбежавшую из-под карантина, сдать анализы

Напомним, в Севастополе пациентка из-под карантина сбежала из инфекционной больницы. В медучреждении находилась на обследовании на новый тип коронавируса (девушка вернулась недавно из Китая), но, к слову, у неё самой несколько иная версия событий — здесь. В свою очередь севастопольские чиновники призвали беглянку объявиться и сдать анализы.

Когда у человека нет никаких признаков (заболевания), но он прибывает из Китайской Народной Республики, он живёт дома, ему указывается на то, что желательно вообще из квартиры не выходить, он находится под наблюдением в течение 14 дней. Гражданка находилась под наблюдением, в один день приехали врачи, у неё оказалась повышенная температура (тела) – это основание для госпитализации. В установленном порядке она была госпитализирована в инфекционную больницу в отдельный бокс, не в общую палату, где находилась под наблюдением, но агрессивно себя вела, разбила окно, не хотела оставаться под наблюдением. Ей объясняли, что за 14 дней (врачи) трижды должны были взять анализы. Дважды анализы взяли, они не подтвердили коронавирус, но она в один прекрасный день сбежала из этого бокса, третьего анализа не дождалась. Хочу призвать гражданку к тому, чтобы явиться в больницу, сдать анализы, получить результаты и спокойно себе жить, и не «тренировать» весь город – нужно иметь гражданскую ответственность, — цитирует «Новый Севастополь» вице-губернатора Александра Кулагина.

Чиновник напомнил: существует уголовная ответственность за намеренное заражение инфекционными заболеваниями. По информации Александра Кулагина, женщина не является гражданкой Российской Федерации, а имеет гражданство соседнего государства.