Коронавирус в Севастополе? Почти детективная история с побегом, розыском и взаимными обвинениями

Коронавирус бодро шагает если не по планете, то по СМИ и соцсетям. Тема «горячая». Поэтому известие о том, что из севастопольской инфекционки сбежала пациентка с подозрением на… коронавирус, было похоже на фейк, ну или «панический пиар». Тем более, что «побег» состоялся еще 16 февраля. Позднее официально подтвердили: пациентка была, сбежала, по суду объявлена в розыск. У самой девушки, которая, вроде, как и не больна ничем, даже банальным ОРВИ, иная версия. И вообще 33-летняя Екатерина Р. подает встречный иск на севастопольских врачей. Но обо всем по порядку.

По информации начальника межрегионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, пациентка находилась в лечебном учреждении на карантине для обследования на новый тип коронавируса (девушка вернулась недавно из Китая).

Она должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований, — уточнила Пеньковская.

Однако из городской инфекционной больницы Екатерина Р.сбежала.

Не закончив необходимое обследование, она самовольно покинула медицинское учреждение, – сообщили медики.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и г.Севастополю обратилось в суд, который принял решение о принудительной госпитализации пациентки, для завершения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. В настоящее время исполнительный лист по решению суда находится у приставов.

Нюанс истории – за время пребывания в больнице (четыре дня?) и по результатам анализов никаких симптомов коронавируса у девушки не было выявлено.

Тем временем, Екатерина Р. Подает в суд на севастопольских врачей.

Меня попросили медики «для отчётности» приехать на час в больницу сдать анализ, по приезде заперли и объявили, что на 14 суток. Написали, что у меня ОРВИ, которого не было. Я просидела там четыре дня, сдала четыре анализа. Как ушла, поехала к терапевту и получила заключение, что здорова, — рассказала Лайфу беглянка.

По словам Екатерины, у неё есть результаты анализов из новосибирской лаборатории, согласно которым у неё нет коронавируса, «что и так было понятно». Теперь россиянка намерена обратиться в прокуратуру и МВД с заявлением на севастопольских медиков, которые якобы скрывали от неё данные о её здоровье.

Детектив? Еще какой! Медики перестраховались, но вот действия по принципам «лес рубят – щепки летят», «мы тут главные, лежи, кому сказано», уважения не добавляют. Как и действия пациентки. Врачи жалуются на Екатерину, говорят с самого начала вела себя раздраженно и даже агрессивно. С другой стороны, а как бы вы себя вели в случае насильственного лишения свободы (пусть и во благо согражданам)? Налицо недопонимание: люди в белых халатах не пояснили, чего хотят, что происходит, пациентка — о своих личных обстоятельствах. Ох уж этот «человеческий фактор»… Но вся шумиха: суд, «розыск», еще один потенциальный суд… Она лишь добавила поводов досужим сплетникам. Ну как же – как же: «коронавируссс».