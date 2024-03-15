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Не ту вы профессию выбрали? Самые высокооплачиваемые рабочие специальности в России
фото: .pikist.com

Не ту вы профессию выбрали? Самые высокооплачиваемые рабочие специальности в России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:18 15.03.2024

Эксперты Авито Работы изучили динамику средних зарплатных предложений по стране и выявили рейтинг рабочих профессий, по которым работодатели предлагают среднюю зарплату свыше 100 000 рублей. Список самых высокооплачиваемых рабочих профессий возглавила специальность водителя-дальнобойщика со средней предлагаемой зарплатой в 184 337 рублей.

Среди рабочих профессий наблюдается значительный прирост предлагаемых заработных плат. Так, фрезеровщик в прошлом году получал 107 384 рублей, сейчас средний доход по этой специальности — 164 036 рублей (+59%) в месяц. На 46% за год выросли зарплаты у наладчиков. В прошлом году они получали 96 440 рублей, зимой 2024 года — 140 896 рублей в месяц, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Специальности со средней предлагаемой зарплатой больше 100 000 рублей  

Рабочие специальности Средняя предлагаемая заработная плата, руб., зима 2024
Водитель-дальнобойщик 184 337
Геодезист 169 771
Фрезеровщик 164 036
Водитель бульдозера 163 245
Токарь 158 905
Водитель самосвала 151 404
Альпинист 142 008
Наладчик 140 896
Шлифовщик 139 219
Водитель-экспедитор 138 782
Стикеровщик 137 041
Бурильщик 136 431
Машинист 136 153
Сварщик 135 478
Станочник 131 042

На данный момент в среднем по России доля вакансий с предлагаемым месячным заработком более 100 000 рублей в месяц составляет 27% от всех предложений о работе.

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Доля тех специалистов, кому предлагают оклад в диапазоне 90 000–100 000 рублей, составляет 6% от общего числа вакансий. В текущем году в список работников, получающих заработную плату от 90 000 до 100 000 рублей в месяц, вошли профессии фасадчика с учетом повышения средних зарплат за год (на 22%), установщика (на 45%), автослесаря (на 26%), комплектовщика (на 37%) и овощевода (на 76%) — зимой 2023 года они получали до 90 000 рублей.

Специальности с предлагаемой заработной платой от 90 000 до 99 999 рублей в месяц  

Рабочие специальности Средняя предлагаемая заработная плата, руб.,зима 2024
Фасадчик 99 122
Установщик 98 806
Автослесарь 98 215
Комплектовщик 95 243
Овощевод 94 453

По итогам зимы 2024 года на фоне дефицита кадров средние заработные платы по России выросли на 7% по сравнению с прошлым годом, но по отдельным профессиям и сферам изменения более существенные. Самый большой прирост средних предлагаемых заработных плат по стране пришелся на сферу строительства и составил 31%, — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

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