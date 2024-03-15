Не ту вы профессию выбрали? Самые высокооплачиваемые рабочие специальности в России

Эксперты Авито Работы изучили динамику средних зарплатных предложений по стране и выявили рейтинг рабочих профессий, по которым работодатели предлагают среднюю зарплату свыше 100 000 рублей. Список самых высокооплачиваемых рабочих профессий возглавила специальность водителя-дальнобойщика со средней предлагаемой зарплатой в 184 337 рублей.

Среди рабочих профессий наблюдается значительный прирост предлагаемых заработных плат. Так, фрезеровщик в прошлом году получал 107 384 рублей, сейчас средний доход по этой специальности — 164 036 рублей (+59%) в месяц. На 46% за год выросли зарплаты у наладчиков. В прошлом году они получали 96 440 рублей, зимой 2024 года — 140 896 рублей в месяц, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Специальности со средней предлагаемой зарплатой больше 100 000 рублей

Рабочие специальности Средняя предлагаемая заработная плата, руб., зима 2024 Водитель-дальнобойщик 184 337 Геодезист 169 771 Фрезеровщик 164 036 Водитель бульдозера 163 245 Токарь 158 905 Водитель самосвала 151 404 Альпинист 142 008 Наладчик 140 896 Шлифовщик 139 219 Водитель-экспедитор 138 782 Стикеровщик 137 041 Бурильщик 136 431 Машинист 136 153 Сварщик 135 478 Станочник 131 042

На данный момент в среднем по России доля вакансий с предлагаемым месячным заработком более 100 000 рублей в месяц составляет 27% от всех предложений о работе.

Доля тех специалистов, кому предлагают оклад в диапазоне 90 000–100 000 рублей, составляет 6% от общего числа вакансий. В текущем году в список работников, получающих заработную плату от 90 000 до 100 000 рублей в месяц, вошли профессии фасадчика с учетом повышения средних зарплат за год (на 22%), установщика (на 45%), автослесаря (на 26%), комплектовщика (на 37%) и овощевода (на 76%) — зимой 2023 года они получали до 90 000 рублей.

Специальности с предлагаемой заработной платой от 90 000 до 99 999 рублей в месяц

Рабочие специальности Средняя предлагаемая заработная плата, руб.,зима 2024 Фасадчик 99 122 Установщик 98 806 Автослесарь 98 215 Комплектовщик 95 243 Овощевод 94 453

По итогам зимы 2024 года на фоне дефицита кадров средние заработные платы по России выросли на 7% по сравнению с прошлым годом, но по отдельным профессиям и сферам изменения более существенные. Самый большой прирост средних предлагаемых заработных плат по стране пришелся на сферу строительства и составил 31%, — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.