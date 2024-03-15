Не ту вы профессию выбрали? Самые высокооплачиваемые рабочие специальности в России

Эксперты Авито Работы изучили динамику средних зарплатных предложений по стране и выявили рейтинг рабочих профессий, по которым работодатели предлагают среднюю зарплату свыше 100 000 рублей. Список самых высокооплачиваемых рабочих профессий возглавила специальность водителя-дальнобойщика со средней предлагаемой зарплатой в 184 337 рублей.
Среди рабочих профессий наблюдается значительный прирост предлагаемых заработных плат. Так, фрезеровщик в прошлом году получал 107 384 рублей, сейчас средний доход по этой специальности — 164 036 рублей (+59%) в месяц. На 46% за год выросли зарплаты у наладчиков. В прошлом году они получали 96 440 рублей, зимой 2024 года — 140 896 рублей в месяц, — отмечают в пресс-службе сервиса.
|Специальности со средней предлагаемой зарплатой больше 100 000 рублей
|Рабочие специальности
|Средняя предлагаемая заработная плата, руб., зима 2024
|Водитель-дальнобойщик
|184 337
|Геодезист
|169 771
|Фрезеровщик
|164 036
|Водитель бульдозера
|163 245
|Токарь
|158 905
|Водитель самосвала
|151 404
|Альпинист
|142 008
|Наладчик
|140 896
|Шлифовщик
|139 219
|Водитель-экспедитор
|138 782
|Стикеровщик
|137 041
|Бурильщик
|136 431
|Машинист
|136 153
|Сварщик
|135 478
|Станочник
|131 042
На данный момент в среднем по России доля вакансий с предлагаемым месячным заработком более 100 000 рублей в месяц составляет 27% от всех предложений о работе.
Доля тех специалистов, кому предлагают оклад в диапазоне 90 000–100 000 рублей, составляет 6% от общего числа вакансий. В текущем году в список работников, получающих заработную плату от 90 000 до 100 000 рублей в месяц, вошли профессии фасадчика с учетом повышения средних зарплат за год (на 22%), установщика (на 45%), автослесаря (на 26%), комплектовщика (на 37%) и овощевода (на 76%) — зимой 2023 года они получали до 90 000 рублей.
|Специальности с предлагаемой заработной платой от 90 000 до 99 999 рублей в месяц
|Рабочие специальности
|Средняя предлагаемая заработная плата, руб.,зима 2024
|Фасадчик
|99 122
|Установщик
|98 806
|Автослесарь
|98 215
|Комплектовщик
|95 243
|Овощевод
|94 453
По итогам зимы 2024 года на фоне дефицита кадров средние заработные платы по России выросли на 7% по сравнению с прошлым годом, но по отдельным профессиям и сферам изменения более существенные. Самый большой прирост средних предлагаемых заработных плат по стране пришелся на сферу строительства и составил 31%, — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
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