Не учения! Пожар в частном доме в крымском селе Новоандреевка

Вчера вечером в чрезвычайное ведомство поступило сообщение о возгорании в селе Новоандреевка Симферопольского района.

К месту пожара были направлены сотрудники ПЧ с. Новоандреевка ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек. По прибытии огнеборцы выяснили, что произошло возгорание в одной из комнат частного жилого дома. Есть угроза распространения огня на соседние комнаты. Пожарные провели боевое развертывание и оперативно потушили пламя на площади 3 кв. метра. Дальнейшего «перехода» огня не допущено. Пострадавших нет, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;

эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

не допускайте детской шалости со спичками и открытым огнем.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112». Берегите себя и своих близких!