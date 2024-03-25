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Не учения! Пожар в частном доме в крымском селе Новоандреевка

Не учения! Пожар в частном доме в крымском селе Новоандреевка

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:28 25.03.2024

Вчера вечером в чрезвычайное ведомство поступило сообщение о возгорании в селе Новоандреевка Симферопольского района.

К месту пожара были направлены сотрудники ПЧ с. Новоандреевка ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек. По прибытии огнеборцы выяснили, что произошло возгорание в одной из комнат частного жилого дома. Есть угроза распространения огня на соседние комнаты. Пожарные провели боевое развертывание и оперативно потушили пламя на площади 3 кв. метра. Дальнейшего «перехода» огня не допущено. Пострадавших нет, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
  • следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;
  • эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
  • не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
  • не допускайте детской шалости со спичками и открытым огнем.
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Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112». Берегите себя и своих близких!

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