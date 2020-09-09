Не угнал, а укатил чужой мотоцикл. Случай в Севастополе

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже мотоцикла.
В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратился 27-летний житель Севастополя. Мужчина сообщил, что похитили его мотоцикл. Установлено, что потерпевший ехал на мотоцикле и на одной из улиц города транспортное средство сломалось. Молодой человек оставил его на обочине и пошел искать мастерскую. Мотоцикл заметил 32-летний мужчина, который откатил транспортное средство на территорию строительного городка, где он работает. Злоумышленник перекрасил мотоцикл, но воспользоваться им не успел — полицейские задержали его и изъяли похищенное, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы. И разницы в таком случае: угнал ли, укатил ли, нет. По факту — присвоил чужое, украл.
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