Не угнал, а укатил чужой мотоцикл. Случай в Севастополе

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже мотоцикла.

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратился 27-летний житель Севастополя. Мужчина сообщил, что похитили его мотоцикл. Установлено, что потерпевший ехал на мотоцикле и на одной из улиц города транспортное средство сломалось. Молодой человек оставил его на обочине и пошел искать мастерскую. Мотоцикл заметил 32-летний мужчина, который откатил транспортное средство на территорию строительного городка, где он работает. Злоумышленник перекрасил мотоцикл, но воспользоваться им не успел — полицейские задержали его и изъяли похищенное, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.