«Не угомонятся»: США настроены на эскалацию с РФ — сенатор от РК Сергей Цеков

США, поддерживая удары по Крыму своим вооружением, фактически втягиваются в украинский конфликт и демонстрируют, что настроены на прямое противостояние с Россией. Об этом

США не угомонятся. Они хотят продолжения конфликта, причем конфликта жесткого на Украине. Они фактически хотят, чтобы все знали, что американцы втягиваются в этот конфликт, то есть они за эскалацию конфликта и в принципе настроены на прямой конфликт с Россией. В конце концов какое-то понимание придет, что пора прекращать эту очень опасную для мирового сообщества игру и деятельность против России, — заявил Цеков.

Он напомнил, что у США много баз на территории Сирии, которые находятся далеко от американского континента.

Если они думают, что они отсидятся у себя в США в этом конфликте, они глубоко заблуждаются, они должны это понимать, — добавил сенатор.

источник: ТАСС