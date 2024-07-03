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«Не угомонятся»: США настроены на эскалацию с РФ — сенатор от РК Сергей Цеков
иллюстрация: pikist.com

«Не угомонятся»: США настроены на эскалацию с РФ — сенатор от РК Сергей Цеков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 03.07.2024

США, поддерживая удары по Крыму своим вооружением, фактически втягиваются в украинский конфликт и демонстрируют, что настроены на прямое противостояние с Россией. Об этом ТАСС заявил член комитета по международным делам Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

США не угомонятся. Они хотят продолжения конфликта, причем конфликта жесткого на Украине. Они фактически хотят, чтобы все знали, что американцы втягиваются в этот конфликт, то есть они за эскалацию конфликта и в принципе настроены на прямой конфликт с Россией. В конце концов какое-то понимание придет, что пора прекращать эту очень опасную для мирового сообщества игру и деятельность против России, — заявил Цеков.

Он напомнил, что у США много баз на территории Сирии, которые находятся далеко от американского континента.

Если они думают, что они отсидятся у себя в США в этом конфликте, они глубоко заблуждаются, они должны это понимать, — добавил сенатор.

источник: ТАСС

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