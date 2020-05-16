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Не угоню, так оттолкаю... В Севастополе задержали угонщика-"неудачника"
иллюстрация: pxhere.com

Не угоню, так оттолкаю… В Севастополе задержали угонщика-«неудачника»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:38 16.05.2020

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе обратился 37-летний местный житель —  у него угнали автомобиль «ВАЗ-2104».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 22-летний местный житель. Установлено, что автомобиль был припаркован во дворе многоквартирного дома. Поскольку транспортное средство не было оборудовано охранной сигнализацией и владелец забыл его закрыть, этим решил воспользоваться злоумышленник. Ночью он проник в салон и попытался запустить двигатель замыканием проводов зажигания. После неудачных попыток подозреваемый оттолкал авто в соседний двор и бросил, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Не угоню, так оттолкаю... В Севастополе задержали угонщика-"неудачника"

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