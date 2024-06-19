Не угрожаем, но..: почему Западу стоит задуматься о своей безопасности

Спустя 24 года Владимир Путин 18 июня вновь прибыл с официальным визитом в Северную Корею. А накануне глава Российского государства издал распоряжение о целесообразности подписания Договора о всеобъемлющем сотрудничестве между РФ и КНДР. В чем Москва и Пхеньян могут больше всего помочь друг другу, повлияет ли сближение двух стран на расклад сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и возможно ли военное сотрудничество обеих стран? На вопросы «Парламентской газете» ответил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Владимир Михайлович, как прокомментируете распоряжение Владимира Путина о целесообразности подписания Договора о всеобъемлющем сотрудничестве между РФ и КНДР?

— Такого договора между нашими странами еще не было — его появление свидетельствует о том, что мы будем взаимодействовать во всех без исключения сферах. Еще в эпоху Горбачева-Ельцина Россия из-за того, что мы тогда очень сильно хотели понравиться Европе и Америке, поддерживала санкции против КНДР. Как показывает ход истории, это было неправильно. А корейцы, несмотря ни на что, оставались нашими друзьями, не скрывая своих симпатий к России. И сейчас все понимают, что Пхеньян был прав, когда крайне негативно оценивал роль США и Запада в целом в их влиянии на международную стабильность.

Владимир Путин посещает столицу Северной Кореи спустя 24 года с его последнего визита в эту страну. В чем, на ваш взгляд, ключевое политическое значение этого визита?

— Мы видим с вами, что наши западные партнеры оказались не просто не партнерами, но и противниками, и даже ворами, которые пытаются сегодня прихватить российские активы в США. И сегодня у нас есть все основания возобновить самое широкое сотрудничество с КНДР. Визит нашего президента, полагаю, является и гарантией такого взаимодействия наших двух стран, и сигналом к его началу.

Всеобъемлющее сотрудничество России и КНДР сможет как-то изменить международный расклад сил? Например, ослабить позиции Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

— По поводу глобального расклада сил говорить пока не буду. Но уверен, что Вашингтон факт такого сотрудничества будет сильно напрягать. И Токио тоже. Ну, а что они хотели — постоянно напрягать или, как написано в некоторых западных методичках, «перенапрягать» Россию и жить, как на курорте? Так не бывает. Пусть теперь тоже думают о своей безопасности. Напомню, что КНДР просила только одного все эти годы — дать ей гарантии, что в отношении страны не будет внешнего давления и агрессии. Пхеньян их так и не получил. Теперь приходит время Западу нервничать и думать о гарантиях.

На ваш взгляд, чем Северная Корея может помочь России сегодня и чем Россия — КНДР?

— Считаю, что Россия может получить серьезные потоки трудовых мигрантов из КНДР — они будут приезжать в четко установленные сроки, честно выполнять оговоренный объем работ и уезжать обратно домой. Речь идет об очень организованном наборе очень дисциплинированных рабочих. Мы со своей стороны можем помогать КНДР поставками продовольствия, энергоносителей. Также не надо забывать, что в Северной Корее есть серьезные запасы редкоземельных металлов, и Россия может технологически серьезно помочь развивать добычу и применение этих природных богатств.

Кроме того, при необходимости мы можем использовать помощь КНДР в сфере поставок оттуда к нам боеприпасов. Собственно говоря, почему Запад поставляет на Украину большое количество вооружения, ракет, снарядов и при этом возмущается, что мы сможем получать военную поддержку из Северной Кореи? Поэтому не исключаю, что между нашими странами возможно и активное военное сотрудничество.

источник: «Парламентская газета»