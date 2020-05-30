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Не уколы, а капли в нос. Какая вакцина от коронавируса «пойдет в массы» в России
Фото: Ru.slovoidilo.ua

Не уколы, а капли в нос. Какая вакцина от коронавируса «пойдет в массы» в России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:56 30.05.2020

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1» в субботу.

Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности, — сказал он.

Максютов отметил, что животные хорошо перенесли испытания вакцины от коронавируса, нежелательных реакций не выявилось.

При введении вакцины никаких подъемов температуры не было, и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов, — рассказал Масютов.

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшие две недели. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Влияние препаратов, используемых для профилактики, должно быть безопасно для населения, эти тестирования сегодня идут, и мы планируем приступить к клиническим испытаниям в ближайшие две недели, — заявил Министр в ходе видеоконференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19».

Ранее Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.

Не уколы, а капли в нос. Какая вакцина от коронавируса «пойдет в массы» в России

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