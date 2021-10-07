Не упустите момент! Севастопольцам предлагают поучаствовать в Международной неделе инвесторов

Жители города-героя могут повысить уровень своей финансовой грамотности в период проведения Международной недели инвесторов (
До 15 октября любой севастополец может узнать от ключевых спикеров финансового и инвестиционного рынков об основах инвестирования, научиться распознавать мошеннические схемы, обучиться азам формирования цифровых активов и онлайн-инвестированию, и познакомиться с мерами по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг.
В программе WIW-2021 есть вебинары, интерактивы, онлайн-конференции и фестивали.
Отдельное внимание в российском сегменте будет уделено нововведениям на инвестиционном рынке страны – стартовавшему с 1 октября тестированию начинающих инвесторов для допуска к сложным продуктам.
Подключиться к мероприятиям Программы Международной недели инвесторов можно
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