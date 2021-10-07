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Не упустите момент! Севастопольцам предлагают поучаствовать в Международной неделе инвесторов

Не упустите момент! Севастопольцам предлагают поучаствовать в Международной неделе инвесторов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:56 07.10.2021

Жители города-героя могут повысить уровень своей финансовой грамотности в период проведения Международной недели инвесторов (World Investor Week, WIW-2021).  Инициатором её является Международная организация комиссий по ценным бумагам, а в России WIW координирует Центральный банк РФ. Глобальная компания проводится уже в пятый раз, и в этом году в ней участвуют порядка 100 стран и более 10 международных организаций.

До 15 октября любой севастополец может узнать от ключевых спикеров финансового и инвестиционного рынков об основах инвестирования, научиться распознавать мошеннические схемы, обучиться азам формирования цифровых активов и онлайн-инвестированию, и познакомиться с мерами по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг.

В программе WIW-2021 есть вебинары, интерактивы, онлайн-конференции и фестивали.

Отдельное внимание в российском сегменте будет уделено нововведениям на инвестиционном рынке страны – стартовавшему с 1 октября тестированию начинающих инвесторов для допуска к сложным продуктам.

Подключиться к мероприятиям Программы Международной недели инвесторов можно здесь.

Не упустите момент! Севастопольцам предлагают поучаствовать в Международной неделе инвесторов

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