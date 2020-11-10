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Не успели: подстанцию "скорой помощи" на пр. Ген.Острякова в Севастополе не сдадут в срок
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Не успели: подстанцию «скорой помощи» на пр. Ген.Острякова в Севастополе не сдадут в срок

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:25 10.11.2020

Подстанцию «скорой помощи» на пр.Генерала Острякова подрядчик не сдаст до конца года, как это было предусмотрено госконтрактом. К началу ноября выполнено чуть больше половины строительных работ.

Есть небольшое отставание от графика производства работ, пандемия коронавируса внесла определенные коррективы. Мы планируем сдачу объекта на первый квартал следующего года. Готовность объекта на сегодняшний день 54%. Подрядчик наращивает темпы производства. Есть ряд проблем с проектной документацией, были вопросы по технологическим присоединениям, — цитирует «Севастопольская газета» и.о. директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству кровли, внутренних инженерных сетей, установки оконных блоков, проводятся антисейсмические мероприятия по кладке газобетона.

Строительство подстанции №2 ГБУЗС «Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» предусмотрено федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. По данным инвестиционного портала Севастополя, сумма финансирования проекта — 126 млн руб. Срок сдачи — конец 2020 года.

Согласно проекту, общая площадь подстанции около 900 кв.м. Помещение рассчитано на четыре медицинские бригады, также предусмотрен гаражный бокс для спецавтомобилей.

Подрядчик строительства — ООО «Теплицстройсервис».

Не успели: подстанцию "скорой помощи" на пр. Ген.Острякова в Севастополе не сдадут в срок

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