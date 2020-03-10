Не ваше хозяйство? Администрация Симферополя разыскивает владельцев гаражей

Администрация Симферополя устанавливает собственников некапитальных объектов:
|№ п/п
|Наименование объекта
|Адрес расположения
|Примечание
|1
|Некапитальный объекты (гаражи 3 ед.)
|ул. Гавена д. 99
|в районе дома
|2
|Некапитальные объекты (гаражи 46 ед.)
|ул. Гавена д. 103
|в районе дома
Для получения дополнительной информации обращаться в Департамент административно-технического контроля по адресу: ул. 60 лет Октября, 13/64, тел. (3652) 534 — 128, — дали рекомендации в пресс-службе администрации крымской столицы.
фото: пресс-служба администрации Симферополя