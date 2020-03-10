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Не ваше хозяйство? Администрация Симферополя разыскивает владельцев гаражей

Не ваше хозяйство? Администрация Симферополя разыскивает владельцев гаражей

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 18:21 10.03.2020

Администрация Симферополя устанавливает собственников некапитальных объектов:

№ п/пНаименование объектаАдрес расположенияПримечание
1Некапитальный объекты (гаражи 3 ед.)ул. Гавена д. 99в районе дома
2Некапитальные объекты (гаражи 46 ед.)ул. Гавена д. 103в районе дома

Для получения дополнительной информации обращаться в Департамент административно-технического контроля по адресу: ул. 60 лет Октября, 13/64, тел. (3652) 534 — 128, — дали рекомендации в пресс-службе администрации крымской столицы.

фото: пресс-служба администрации Симферополя

Не ваше хозяйство? Администрация Симферополя разыскивает владельцев гаражей

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