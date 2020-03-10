Не ваше хозяйство? Администрация Симферополя разыскивает владельцев гаражей

Администрация Симферополя устанавливает собственников некапитальных объектов:

Для получения дополнительной информации обращаться в Департамент административно-технического контроля по адресу: ул. 60 лет Октября, 13/64, тел. (3652) 534 — 128, — дали рекомендации в пресс-службе администрации крымской столицы.