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Не везде в Крыму вода хорошего качества. В Евпатории с этим - проблема
фото: pikist.com

Не везде в Крыму вода хорошего качества. В Евпатории с этим — проблема

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:23 08.07.2025

В Евпатории, как и в Красноперекопске, самое неудовлетворительное во всем Крыму качество воды, и этот вопрос необходимо решать. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель комитета Государственного совета РК по курортам и туризму Роман Тихончук. По его словам, качество воды в Евпатории «достаточно ненадлежащего уровня».

У нас два водозабора в Сакском районе – Ивановский и Чеботарский. И конечно, водоподготовке в Евпатории тоже со временем нужно уделять большое внимание. Потому что Красноперекопск и Евпатория – это, наверное, из всего Крыма самое неудовлетворительное качество воды, – сказал Тихончук.

Он отметил, что в Красноперекопске вопрос обеспечения населения более качественной водой сегодня уже решается. И выразил надежду на то, что Евпатория к этому придет в ближайшей перспективе.

Новый водовод, который должен появиться к концу текущего года, проблему качества воды не решит, отметил парламентарий. Новая нитка и новая инфраструктура просто обеспечат уровень давления и нормальное водопотребление, объяснил он.

По контракту до конца 2025 года должен решиться вопрос и подключат новый водовод, что обеспечит и новые микрорайоны, и наши микрорайоны на северо-западе и северо-востоке города водой, – добавил он.

И напомнил, что работы включают строительство 11 километров непосредственно водовода, а также новой подстанции и резервуара на 12 тысяч кубометров воды.

Сейчас уже потихоньку проходят испытания и ввод в эксплуатацию новых ниток водовода, – заметил Тихончук.

Несмотря на то, что есть и другие трудности, это строительство, по его словам, очень важно для города, который регулярно сталкивается с проблемами в обеспечении водой.

Особенно летом, в пик, когда сразу приезжает много гостей, у нас в тех или иных микрорайонах бывают вопросы по воде, – уточнил Тихончук.

Он подчеркнул, что не только системы водоснабжения, а инженерные сети в целом очень изношены в Евпатории, как и по всему Крыму. Сегодня изношенность сетей в Евпатории порядка 80%, уточнил депутат.

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Об этой проблеме сегодня хорошо известно и республиканским, и федеральным властям, и работа по исправлению ситуации ведется большая и плановая, подчеркнул он.

Главное, что есть решение. Республиканские власти все это знают, увидели, выделено финансирование федеральное. Очень много денег, федеральных и республиканских, выделяется для того, чтобы инфраструктуру курортного города Евпатория привести в нормативное состояние, – подытожил Тихончук. 

источник: РИА Новости Крым 

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