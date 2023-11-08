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Не все ФАПы в у строятся одинаково хорошо и быстро

Не все ФАПы в Крыму строятся одинаково хорошо и быстро

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:19 08.11.2023

В Крыму продолжается возведение фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Чаще всего, это модульные здания, строительство, установка которых не занимает долгое время. В любом случае, для сельчан эти ФАПы – большая поддержка. Подробнее – в нашей подборке. Однако даже при 100% бюджетном финансировании и не слишком-то трудных задачах строители… «косячат». Например, затягивают стройку. Власти не решают проблему? Вмешаются силовики и надзорные органы. Скажем прямо, ничем хорошим для подрядчиков такие истории не заканчиваются. Например, прямо сейчас в Красногвардейском районе Крыма прокурор требует привлечь к административной ответственности недобросовестных подрядчиков.

Районной больницей заключены контракты с двумя предприятиями на установку модульных врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в 6 сельских поселениях района. Срок выполнения работ по вышеуказанным контрактам истек в апреле 2023 года, однако фактически монтажные работы в настоящее время не окончены. В целях устранения выявленных нарушений прокурор района в адрес подрядных организаций внес представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Подрядчиками приняты меры, направленные на ускорение темпов проведения монтажных работ, — сообщили в надзорном ведомстве.

Не все ФАПы в Крыму строятся одинаково хорошо и быстро

Тем не менее в связи с выявленными нарушениями прокурор в отношении предприятий вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. В настоящее время указанные постановления находятся на рассмотрении.

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Не все ФАПы в Крыму строятся одинаково хорошо и быстро

Фото: прокуратура РК.

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