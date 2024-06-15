Не заработали, но бед нажили: в Алуште двое парней подрабатывали у аферистов курьерами

Во всех трех случаях потерпевшим звонили неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов либо адвоката, сообщали о том, что их близкие родственники попали в беду и им срочно требуются деньги. После телефонного разговора по месту проживания пенсионерок прибывал курьер-мошенник и, представляясь различными именами, забирал их сбережения. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште по месту проживания были установлены двое несовершеннолетних местных жителей 2008 и 2009 года рождения, ставших соучастниками актуальной мошеннической схемы «Ваш родственник попал в беду». Ранее несовершеннолетние в поле зрения сотрудников полиции не попадали и не состояли на учете в ОВД, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Подозреваемые дали признательные показания сотрудникам полиции.

Установлено, что одному из товарищей через мессенджер поступило предложение о работе от неизвестного источника, после чего он вступил в переписку с неустановленным лицом с целью уточнения информации.

Действуя по инструкции куратора, злоумышленники прибывали по указанным адресам проживания потенциальных жертв и, пока один из подозреваемых следил за обстановкой, другой – представляясь именами, которые ему сообщали кураторы, забирал денежные средства у потерпевших. Далее несовершеннолетние следовали к местам расположения банковских терминалов и переводили деньги на счета организаторов, при этом оставляя себе 10 % от полученной преступным путем суммы.

Согласившись подработать таким способом, подростки оказались в центре внимания следствия в статусе подозреваемых, тем самым негативно повлияв на свою дальнейшую судьбу. Сотрудниками полиции несовершеннолетние поставлены на учет.

Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым