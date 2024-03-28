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«Не знал» – не объяснение. В Севастополе наказали не в меру веселящегося мужчину

«Не знал» – не объяснение. В Севастополе наказали не в меру веселящегося мужчину

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:07 28.03.2024

Устроил «пиротехническое шоу» в день национального траура.

В Севастополе привлекли к ответственности местного жителя, нарушившего запрет губернатора города на использование пиротехнических изделий. В ходе мониторинга мессенджеров и социальных сетей была выявлена видеозапись, на которой 24 марта 2024 года, в день общенационального траура в связи с терактом в комплексе «Крокус Сити Холл», неизвестный мужчина запускает фейерверк.

Участковый уполномоченный полиции ОП №1 «Северное» совместно с сотрудниками Департамента общественной безопасности Севастополя оперативно выехали на место происшествия. Установлено, что в целях развлечения 43-летний местный житель запустил фейерверк, нарушив тем самым ограничение на использование пиротехнических изделий, установленное указом Губернатора города Севастополя от 01.12.2023 № 63-УГ. Мужчина сознался в содеянном правонарушении и раскаялся, а также рассказал, что не знал о дне траура, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. А вот как было дело:

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УМВД России в Севастополе
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