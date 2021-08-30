Небо над «Тавридой.АРТ» заполнят дроны, дирижабли, монгольфьеры и гигантские воздушные змеи

Около 100 воздушных змеев, 300 дронов, 5 гелиевых дирижаблей и 6 воздушных шаров поднимутся в небо над арт-кластером «Таврида» во время фестиваля «Таврида.АРТ», который пройдет с 8 по 12 сентября в бухте Капсель в Крыму. Воздушные шоу дополнят выступления музыкантов, реконструкторов, актеров, поэтов и других представителей креативных индустрий. Днем 9 сентября в небо над всей территорией фестиваля «Таврида.АРТ» запустят около 100 воздушных змеев разных форм, цветов, размеров и конфигураций. Среди них будут китайские драконы и один из самых больших воздушных змеев в мире – 30-метровый кит, который «проплывет» над фестивалем и обновляемым арт-объектом «Киты».

В дни фестиваля творчество будет царить везде: на земле, на волнах Черного моря и даже в небе. Мы задумали своего рода небесный лайнап: в разные дни зрителей и участников ждут различные форматы воздушного шоу. 9 сентября группы воздушных змеев дополнят арт-объекты арт-парка «Таврида», придавая ему новые смыслы, – цитирует пресс-служба руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина. – А на земле в это время будут происходить музыкальные, театрализованные и танцевальные перформансы. Получится единое иммерсивное шоу с полным погружением в атмосферу мира, любви и искусства.

Вечером 9 сентября арт-объекты «Человек, смотрящий в море» и «Ассоль» станут частью шоу дронов под аккомпанемент симфонического оркестра и DJ-резидентов арт-кластера «Таврида». Планируется, что рой дронов будет состоять из 300 аппаратов.

Для этого шоу разрабатывают уникальные воздушные фигуры, которые нигде в мире больше не покажут, музыку пишут специально к выступлению авторы арт-кластера, а также будет еще и текст – арт-объекты, дроны, музыка и голос расскажут увлекательную историю, которая должна вдохновить участников «Тавриды.АРТ» на творчество, – говорит программный директор фестиваля «Таврида.АРТ» Ксения Артемьева. – Этот невероятный микс технологий, современного и академического искусства создает новую форму творчества, название которой мы еще только планируем придумать.

10 сентября, на рассвете и на закате, в небо над арт-объектами «Тавриды» поднимутся 6 монгольфьеров (воздушных шаров) и 5 непилотируемых 7-метровых гелиевых дирижаблей. Шоу проведет президентская платформа «Россия – страна возможностей» совместно с Федерацией воздухоплавательного спорта Крыма. Полеты на воздушных шарах будут доступны для всех участников «Тавриды.АРТ».

Возможность услышать над собой дыхание горелки и увидеть, как огромный купол наполняется горячим воздухом, оторваться от земли и вознестись к облакам – все это требует смелости, наградой за которую станет удивительный и недоступный ранее мир, – отмечает руководитель молодежных проектов платформы «Россия – страна возможностей» Ирина Карих. – Мы хотим показать, что мечты сбываются. У нас есть проект «Мечтай со мной», мы узнали о мечте одного конкретного ребенка о полете на воздушном шаре и воплотим ее в жизнь. Где еще это возможно, как не на «Тавриде».

Всего за 5 дней фестиваля «Таврида.АРТ» в небо над бухтой Капсель запустят более 400 летательных аппаратов разных форм и конструкций.

фотографии предоставлены пресс-службой арт-кластера «Таврида.АРТ»