Небольшие дожди. Прогноз погоды в Крыму на 26 апреля

В воскресенье атмосферный фронтальный раздел обусловит в Крыму небольшие дожди.

Умеренный юго-западный ветер усилится в центральных, западных и южных районах до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха составит +3…+8°, на побережье до 10°; дневная +12…+17°, в горах +6…+11°. В начале недели Крым будет находится в области пониженного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, ветер западного направления умеренный, дневная температура воздуха существенно не изменится, ночная понизится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .