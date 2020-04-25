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В пятницу в Крыму - кратковременные дожди с грозами

Небольшие дожди. Прогноз погоды в Крыму на 26 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:45 25.04.2020

В воскресенье атмосферный фронтальный раздел обусловит в Крыму небольшие дожди.

Умеренный юго-западный ветер усилится в центральных, западных и южных районах до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха составит +3…+8°, на побережье до 10°; дневная +12…+17°, в горах +6…+11°. В начале недели Крым будет находится в области пониженного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, ветер западного направления умеренный, дневная температура воздуха существенно не изменится, ночная понизится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Небольшие дожди. Прогноз погоды в Крыму на 26 апреля

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