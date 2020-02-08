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Небольшой снег, холодно. Погода в Крыму
иллюстрация: pxhere.com

Небольшой снег, холодно. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:06 08.02.2020

В воскресенье в Крыму пройдёт небольшой снег. Полуостров будет во власти холодного воздуха, распространившегося с северных районов ЕТР.

В отдельных районах будет наблюдаться туман, гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица. По-зимнему холодно: температуры воздуха ночью -9…-14°; днем -3…-8°, на южном побережье -2…+3°. Ветер северный умеренный, в степных и предгорных районах сильный. В понедельник днем ветер повернет на юго-западный, осадки прекратятся, температура воздуха повысится на 3-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Небольшой снег, холодно. Погода в Крыму

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