Нечистот в воде нет. Водоснабжение улицы Чонгарской в Симферополе восстановлено

Водоснабжение улицы Чонгарской (и примыкающих улиц) в Симферополе полностью восстановлено. Напомним, речь идет об аварийных работах, связанных с попаданием в водопровод нечистот из выгребных ям частного сектора.

В работах были задействованы четыре единицы техники и ремонтная бригада симферопольского филиала из семи человек. После того как аварийно-восстановительные работы на водоводе по устранению утечки были завершены, водовод был промыт. Водоснабжение микрорайона восстановлено, – сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Уточняется, что на время устранения аварии водоснабжение района было ограничено, осуществлялся подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом.

Абоненту, чья выгребная яма обустроена на водопроводных сетях ГУП РК «Вода Крыма» выписано предписание о переносе ямы на расстояние в соответствии с санитарными правилами, – сообщили на предприятии.

Специалисты охарактеризовали этот инцидент как уникальный случай. В Симферополе еще не было, чтобы авария на водоводе повлекла за собой попадание в трубу сточных канализационных вод. Увы, проблемы строек над коммуникациями и неканализованного частного сектора в Симферополе появились не вчера и не решались долгие годы.