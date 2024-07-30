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Недельная сводка на дорогах : 4 человека погибло, 32 — в больницах

Недельная сводка ДТП на дорогах Крыма: 4 человека погибло, 32 — в больницах

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 12:46 30.07.2024

С 22 по 28 июля 2024 года на дорогах Крыма произошло 22 ДТП, в которых: 4 человека погибло, 32 человека получили ранения различной степени тяжести, среди них 8 детей.

По информации ГИБДД, с участием пешеходов произошло 5 ДТП, в которых 1 человек погиб, 4 человека пострадало, в том числе 2 ребенка.

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За неделю пресечено 176 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 16 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

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