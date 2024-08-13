«Неделя безопасности дорожного движения» в Крыму. Что это значит

Особое внимание — мотоциклистам.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Крыму комплекс профилактических мероприятий «Неделя безопасности дорожного движения».

За 7 месяцев текущего года на территории Республики Крым зарегистрировано 673 дорожно-транспортных происшествия, в которых 91 человек погиб и 815 получили телесные повреждения различной степени тяжести. На протяжении указанного времени из-за нарушения ПДД водителями совершено 562 ДТП, в них погибли 64 и ранены 730 участников дорожного движения. С участием водителей мотоциклов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств зарегистрировано 92 ДТП, в которых 11 человек погибли и 94 получили телесные повреждения различной степени тяжести, из которых 65 – произошли по причине нарушения Правил дорожного движения водителями мототранспорта, — сообщили в ГИБДД.

Текущая ситуация с аварийностью в ряде районов Республики Крым вызывает обеспокоенность, поскольку водителями отдельных категорий транспортных средств допускаются нарушения Правил дорожного движения, влекущие за собой совершение ДТП с тяжкими последствиями.

МВД по РК инициировало проведение с 14 по 20 августа 2024 года комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Неделя безопасности дорожного движения», направленных на профилактику аварийности, предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта, велосипедистами, а также водителями, управляющими автотранспортом, имеющим технические неисправности.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям мототранспортных средств основные обязанности:

Передвигаться необходимо только в застегнутом мотошлеме, использовать средства защиты, передвигаться с ближним светом фар – данное требование распространяется на все виды транспортных средств, в том числе и на мототранспорт, выбирать безопасную скорость, при осуществлении маневров соблюдать дистанцию и боковой интервал. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости целесообразно иметь на одежде предметы со световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция предупреждает, что в случаях управления мототранспортом лицами, не имеющими водительских удостоверений, а также находящихся в состоянии опьянения применяется задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку.

Необходимо помнить, что решающим условием благополучных поездок на мототранспортных средствах является строгое соблюдение Правил дорожного движения и уважительное отношение к другим участникам дорожного движения.

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