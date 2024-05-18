Недострои во дворах многоквартирных домов Керчи демонтируют

Глава Республики Крым совершил рабочую поездку в город-герой Керчь, в ходе которой дал оценку качеству работ по благоустройству, санитарной очистке и уборке муниципального образования, осмотрел инфраструктурные и социальные объекты. Сергей Аксёнов обратил внимание на недостаточный уровень уборки городских территорий. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергея Донца, низкое качество выполняемых работ объясняется плохим контролем.

Было принято решение организовать рабочую комиссию, которая будет следить за процессом. Даны конкретные инструкции, провели встречи с дворниками и мастерами, непосредственно принимающими результаты работы. Ситуация должна наладиться, – сообщил министр ЖКХ.

Глава республики подчеркнул важность того, чтобы контролеры не принимали работу «вслепую».

Иногда акты выполненных работ подписываются наобум, без выезда на место. Считаю это самым настоящим мошенничеством. Так быть не должно и не будет, – сказал Глава Крыма, поручив также проверить тарифы всех управляющих организаций города на соответствие размера платы качеству и объему выполняемых работ.

Сергей Аксёнов также отметил, что в Керчи не приведены в порядок газоны. Как объяснил Сергей Донец, общая площадь покоса в муниципалитете составляет 700 гектаров, набранного количества косильщиков недостаточно, однако работа в этом направлении ведется. В настоящее время производится первый массовый покос травы в этом сезоне.

В дополнение Сергей Аксёнов дал поручение завершить очистку городских территорий от зарослей камыша. При необходимости администрация муниципального образования может разово арендовать технику для наведения полного порядка, а для его поддержания техники у города достаточно.

Среди прочего, Глава республики выразил обеспокоенность большим количеством брошенных объектов незавершенного строительства во дворах многоквартирных домов. Перед администрацией Керчи поставлена задача разработать предложения по каждому из них. По всем объектам должны быть приняты соответствующие решения. Вплоть до того, что надо их демонтировать и вывезти как строительный мусор. Не должно быть так, что вместо благоустроенного двора людям годами приходится «любоваться» недостроем, – акцентировал Глава Крыма. Кроме того, Сергей Аксёнов заострил внимание муниципальных властей на благоустройстве круговых перекрестков. «Все транспортные кольца должны быть зеленые, ухоженные. Возьмите пример с колец в Симферополе», – поручил Глава республики. Узнайте больше: Ночная ракетная атака. Враг пытался атаковать аэродром Бельбек под Севастополем Глава Крыма также добавил, что на пустующих участках нужно высадить деревья и другие многолетние растения. Так, Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проинформировал, что уже этой осенью в Керчи высадят 10 тыс. деревьев, а с 1 ноября начнется санитарная обрезка деревьев. Помимо этого, Юрий Гоцанюк сообщил, что в настоящее время в городе ремонтируют внутриквартальные проезды. На эти цели заложено около 200 млн рублей. Работы планируется завершить к августу текущего года. Отдельно Сергей Аксёнов подчеркнул необходимость привести в порядок тротуары, а также организовать отсыпку щебнем площадок во дворах многоквартирных домов как в Керчи, так и во всех муниципалитетах республики. Также Сергей Аксёнов осмотрел микрорайоны Аршинцево, Эльтиген-Героевское, Марат. В частности, глава республики посетил МБОУ «Школа № 11 имени Серго Орджоникидзе», где пообщался с педагогами и учениками. Зданию учреждения требуется капитальный ремонт, Глава Крыма пообещал изыскать возможности. Подводя итоги рабочей поездки, Сергей Аксёнов поставил задачу перед местными властями в течение недели сформировать план действий по устранению всех недочетов и приступить к его реализации. К сожалению, ситуация с саночисткой и уборкой, покосом травы и обрезкой сухостоя в городе оставляет желать лучшего. Посмотрим, как изменится ситуация через неделю. Город-герой достоин самого лучшего. Порядок будет наведен, – заключил Глава Крыма. В выездной работе принял участие глава администрации города Керчи Святослав Брусаков. источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым